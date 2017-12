Le sommet sur le climat organisé par le président Emmanuel Macron à Boulogne-Billancourt, près de Paris, a réuni ce mardi une cinquantaine de chefs d'états, des entreprises et des institutions internationales. Le but est notamment d'inciter les acteurs économiques à "verdir" leurs investissements.

"On est en train de perdre la bataille" contre le réchauffement et le changement climatique, a averti ce mardi le président Emmanuel Macron, lors du sommet "One Planet Summit" à Boulogne-Billancourt, près de Paris, devant une cinquantaine de dirigeants mondiaux. "On ne va pas assez vite et c'est ça le drame", a lancé le chef de l'Etat. "On doit tous bouger car on aura tous à rendre compte", a-t-il lancé à son auditoire, en appelant à la mobilisation pour ce sommet où entreprises et institutions internationales ont promis de se détourner des énergies fossiles.

Macron au Sommet pour le climat : "On est en train de perdre la bataille. (...) Dans 50, 60 ou 100 ans, il y aura 10 ou 15 leaders présents aujourd'hui qui ne seront plus là, ils vont disparaître, leur population avec eux." pic.twitter.com/Pp4f10WmY7 — franceinfo (@franceinfo) December 12, 2017

Ce que nous entamons aujourd'hui, c'est le temps de l'action car l'urgence est devenue permanente", a encore dit le chef de l'Etat devant les représentants de 127 Etats, des institutions internationales comme l'ONU et de personnalités du privé. "On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas", a insisté Emmanuel Macron.

La banque mondiale va arrêter de financer l'exploitation de pétrole et de gaz

En réponse aux appels à se désengager des énergies fossiles, la Banque mondiale a annoncé qu'elle arrêterait de financer après 2019 l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz, sauf "circonstances exceptionnelles"."Il était temps pour nous de montrer l'exemple", a commenté le président de l'organisation Jim Yong Kim. La Banque mondiale est la première banque multilatérale à prendre un tel engagement dans ce secteur, qui représentait 5% des fonds qu'elle avait accordés en 2016.

Axa et ING vont se désengager de l'industrie du charbon

L'assureur Axa a, lui, annoncé un désengagement accéléré de l'industrie du charbon, une "importante étape" applaudie par les Amis de la Terre et l'ONG allemande Urgewald, qui juge que le Français va "beaucoup plus loin que les autres investisseurs internationaux". La banque néerlandaise ING s'est engagée à "accélérer la baisse" des financements alloués aux centrales à charbon. D'ici à 2025, elle ne financera plus que les producteurs d'électricité utilisant moins de 5% de charbon et arrêtera de financer directement les projets de centrales à charbon.

La fondation Bill Gates va consacrer 315 millions de dollars à la recherche en agriculture

La fondation Bill Gates va consacrer 315 millions de dollars à la recherche en agriculture pour aider les plus pauvres, notamment en Afrique, à s'adapter au changement climatique. La Commission européenne mobilisera, elle, 318 millions de dollars pour cet objectif.

Un groupement de plus de 200 grands investisseurs a, de son côté, décidé de mettre la pression sur 100 entreprises parmi les plus émettrices de gaz à effet de serre, pour qu'elles adaptent leur modèle à la lutte contre le réchauffement.

Trump critiqué par Macron à la télé américaine

Le président américain, qui n'était pas invité, a été la cible de critiques. Juste avant la réunion, Emmanuel Macron l'avait de nouveau interpellé, dans une interview à la chaîne américaine CBS, sur sa "responsabilité face à l'Histoire", tout en se disant "assez certain" qu'il allait "changer d'avis dans les mois ou les années à venir". Au sommet, l'ancien secrétaire d'Etat John Kerry, n'a pas hésité à qualifier le retrait américain de "honte" et de "décision auto-destructrice prise dans un but politique".

