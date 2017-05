Sommet du G7 : les Etats-Unis ne veulent pas s'engager contre le réchauffement climatique

Contrairement à ses homologues du G7, Donald Trump a refusé samedi de s'engager en faveur de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Le sommet des sept pays les plus industrialisés à Taormina en Sicile se termine par un échec sur ce dossier.

Les dirigeants du G7 ont reconnu ce samedi en Sicile, leur incapacité à convaincre Donald Trump de s'engager contre le réchauffement climatique, conformément à l'accord de Paris. Comme on le pressentait la veille, le président américain résolu n'a pas cédé aux pressions des Européens (Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne et Union européenne), du Canada et du Japon. Au lieu des messages traditionnels sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la déclaration finale adoptée à Taormina acte donc la division sur ce dossier.

Donald Trump isolé

Les Etats-unis sont toujours en train de réfléchir à leur position sur le climat. "Je prendrai ma décision finale sur l'accord de Paris la semaine prochaine !", a même tweeté le président Donald Trump au moment même où s'achevait le sommet. Les chefs d'Etat et de gouvernement du Canada, de France, d'Allemagne, d'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que la commission européenne, réaffirment de leur côté leur engagement à rapidement mettre en oeuvre l'accord de Paris.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017

Certaines délégations minimisent une décision "attendue", mais la chancelière allemande Angela Merkel a été beaucoup plus directe : "Toute la discussion sur le sujet du climat a été très difficile, pour ne pas dire pas du tout satisfaisante". Greenpeace souligne de son côté l'"isolement" du président américain, préférant mettre en avant l'engagement des six autres pays. L'organisation de défense de l'environnement organisait ce samedi une action contre un projet d'exploration pétrolière mené au Brésil par Total : ses militants ont redécoré une vingtaine de stations-service en France, comme ici en Corrèze ou près de Rouen, ainsi qu'au Luxembourg, au Brésil, en Malaisie et aux Pays-Bas.