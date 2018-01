Vendée, France

C'est le soulagement en Vendée. La pluie qui a accompagné la succession de coups de vent depuis Noël a permis de bien remplir les retenues d'eau potable. Ce n'est pas encore suffisant mais ça permet à Vendée eau, qui gère l'alimentation en eau du département, de retrouver un peu de sérénité.

Début novembre, les retenues d'eau potables n'étaient remplies qu'à 30%

Parce qu'il y a deux mois de ça, le syndicat était très inquiets. Début novembre, les retenues d'eau potable n'étaient remplies qu'à 30% à une époque de l'année où elles auraient dû l'être à plus de la moitié. Heureusement, la pluie a fini par arriver, en retard certes, mais en abondance. Il est tombé entre 50 et 60 millimètres entre Noël et la fin de la première semaine de janvier.

Le niveau est remonté à 50%

Ça va mieux, donc, mais ce n'est pas encore assez. Il faut d'avantage d'eau pour que les barrages se remplissent suffisamment pour passer l'été parce qu'ils ne le sont qu'à environ 50% actuellement. Il faut aussi plus d'eau pour que les nappes phréatiques retrouvent un bon niveau.

Il faut encore faire attention à sa consommation d'eau

Normalement, ça devrait aller puisque janvier et février sont habituellement des mois pluvieux. Mais, sait-on jamais. Alors, Vendée eau continue de demander aux Vendéen de faire attention à leur consommation, avec un argument supplémentaire : ça permet aussi de faire baisser la facture.