Soulagement pour les îles des Antilles épargnées par l’ouragan José, Irma aborde la Floride

L’ouragan José est finalement passé plus loin que prévu des îles de Saint-Martin et Saint-Bathélémy, épargnant de nouvelles destructions aux habitants déjà durement éprouvés. Irma est de son côté repassée en catégorie 4 et doit toucher la Floride ce dimanche matin.

C’est le soulagement pour les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ce dimanche matin, l’ouragan José, de catégorie 4, est finalement passé à plus de 100 kms des deux îles françaises. Elles avaient été placées en vigilance cyclonique maximale et la population confinée pendant le passage de José. Mais les vents ont été beaucoup moins forts que prévu et ont épargné les infrastructures déjà durement éprouvées par le passage d’Irma.

Avec la fin de la vigilance cyclonique, les secours vont pouvoir distribuer eau et nourriture à la population et les liaisons aériennes et maritimes vont reprendre pour acheminer l’aide d’urgence sur les îles. Plusieurs équipes sont d’ailleurs prêtes et attendent le feu vert des autorités comme celle des Pompiers de l’urgence ou encore les Pompiers humanitaires français. Sur place la situation est tendue, la majorité des constructions sont endommagées ou détruites, les habitants manquent de tout et l’information a du mal à se diffuser à cause des difficultés de communication.

1036 t. d'eau, 85 t. de nourriture et 58 m3 de carburant sont partis de #Guadeloupe malgré la menace de JOSE. https://t.co/f7IuJh9EBFpic.twitter.com/Oz0OjPnjUl — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) September 10, 2017

240 gendarmes en renfort

Pour faire face aux pillages et aux tensions, trois escadrons de gendarmes mobiles supplémentaires, soit 240 gendarmes, vont être déployés dès la semaine prochaine dans les îles, ils seront complétés par un détachement du GIGN et un autre du GIPN. La préfecture avait déjà imposé une interdiction de circulation de 19h à 7h jusqu’à mercredi pour éviter les pillages.

240 gendarmes supplémentaires, une 40aine de membres du GIGN et du GIPN et des renforts du 33ᵉ RIMA sur place d'ici quelques jours. https://t.co/xzFHdMzNCk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2017

Par ailleurs et contrairement à ce qui avait été annoncé ce samedi, il n'y a pas eu d'évasion dans la prison située dans la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin. Selon le général Jean-Marc Descoux qui dirige les forces de gendarmerie sur place, l'information avait été prise au sérieux par les autorités françaises, mais "il est apparu très vite que c'était une fausse information, et qu'en réalité, elle était fondée sur quelque chose qui a affecté la prison, mais les Hollandais ont parfaitement géré la situation et ont maîtrisé toute tentative d'évasion". Les autorités qui appellent d'ailleurs à ne pasdiffuser de fausses informations.

#OuraganIrma : vous pouvez nous aider.

⁉️ Ne diffusez pas de rumeurs.

⚠️ Ne relayez pas d'informations dont les sources ne sont pas fiables. pic.twitter.com/Jh2KdCQeGU — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) September 10, 2017

Irma continue sa route et aborde la Floride

Après avoir causé des inondations et des dégâts importants sur l’est et le centre de Cuba, l’ouragan Irma s’est renforcé en catégorie 4 ce dimanche matin et s'prête à toucher la Floride. Des centaines de milliers d'habitants ont fui vers le nord ou se sont réfugiés dans des abris. Selon un dernier bilan, Irma a fait au moins dix morts et sept disparus dans les îles françaises des Antilles. Cela porte à 25 le total des personnes ayant trouvé la mort dans les Caraïbes suite à cet ouragan.