Soupçons de pollution à l'acide : ArcelorMittal porte plainte contre X

Après le témoignage accusant ArcelorMittal de déverser des résidus acides à Florange, le groupe a annoncé ce vendredi qu'il avait porté plainte contre X.

Le groupe ArcelorMittal avait prévenu de son intention de porter plainte après la diffusion d'un témoignage l'accusant de déverser de l'acide sur le crassier de son site de Florange : il a tenu parole. Ce vendredi, le groupe a annoncé qu'il avait porté plainte contre X auprès de la procureure de la République de Thionville.

"Si des déversements irréguliers avaient effectivement eu lieu, il s'agirait d'une pratique tout à fait anormale et isolée, totalement contraire à toutes les pratiques du groupe et à ses valeurs", indique l'entreprise, qui espère que "toute la lumière soit faite sur les supposés déversements de résidus acides sur son site".

Une enquête préliminaire en cours

Le groupe assure qu'il "n'a jamais commandé ou cautionné de déversements irréguliers", et dit avoir ouvert une enquête à la fois en interne et auprès de ses sous-traitants. Mardi, le parquet de Thionville avait également annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur la base de la vidéo faisant office de témoignage, et des premiers éléments collectés par la Direction régionale de l'environnement.

De son côté, la communauté d'agglomération du Val de Fensch a également déposé une plainte contre X, et compte se constituer partie civile dans ce dossier.