Dans les Landes, on se sert toujours des sapins de Noël pour sauver la dune

Plusieurs communes du littoral landais recyclent les sapins de Noël en les disposant sur le cordon dunaire. Objectif : produire moins de déchets et surtout retenir le sable pour empêcher la dune de reculer sous l'effet de l'érosion et du vent

Noël à peine passé, vous vous demandez peut-être déjà ce que vous allez faire de votre sapin qui encombre le salon. A Soustons dans les Landes, la commune propose depuis trois ans à ses habitants de donner leur sapin pour qu'il soit disposé sur la dune près du littoral. L'opération baptisée "Un sapin pour la dune" recommence cette année du 10 janvier 2017 au 31 janvier 2017.

Les sapins ne sont pas replantés mais simplement allongés sur la dune

Comment ça marche ? Il suffit de déposer son vieux sapin dans la benne de récupération située près des arènes des Soustons ou dans les déchetteries du Sitcom par exemple à Bénesse-Maremne et Soustons. Le Syndicat Intercommunal de Port d’Albret (SIPA) récupérera ensuite les arbres pour les allonger sur cordon dunaire. Les sapins ne sont donc pas replantés, mais rien que leur disposition sur la dune forme un paillage qui empêche l'érosion de la dune. "Ca permet de stabiliser le sable" explique Florence Catus, adjointe à l'environnement à Soustons, "on comble les trous de la dune et le sable ne part plus (..) On a pu constater une nette amélioration de la dune de Soustons, elle ne recule plus", affirme l'élue de Soustons.

"Il y a un réel impact visible à l'oeil nu sur la dune de Soustons"-Florence Catus, adjointe à l'environnement de Soustons

Les sapins peuvent être avec ou sans racines mais ils doivent absolument être naturels (sans neige artificielle ou teinture et évidemment sans les décorations !).

C'est une opération qui séduit les habitants de Soustons : 24m3 de sapins ont été replantés en 2014 au lancement de l'opération, 35m3 l'an dernier.

L'opération est aussi organisée à Vieux Boucau et Capbreton

L'opération est également renouvelée pour la deuxième année consécutive à Vieux Boucau où les sapins peuvent être déposés dans une benne place des arènes ou à la déchetterie. Les arbres seront disposés sur la dune nord. L'an dernier Les habitants de Vieux Boucau avaient fourni une trentaine de sapin pour renforcer la dune.

A Capbreton des bennes sont également disposées en ville pour récupérer les sapins.

Le Saint-Perdon Sports Surf Club participe aussi à l'opération. Les surfeurs récoltent les sapins le samedi 7 janvier de 9h30 à 12h et de 14h à 17h place des commerces à Saint-Perdon.

"C'est un écogeste important pour nous", précise l'adjointe à l'environnement de Soustons. La dernière étude de l'Observatoire de la Côte Aquitaine montre que d'ici 2050 le littoral aquitain aura reculé de 50 mètres.

►►►Renseignements à la mairie de Soustons : 05 58 41 50 11, la mairie de Vieux Boucau 05 58 48 13 22 et le Saint Perdon Sports Surf Club au 06 83 50 93 63