St-Plantaire : une chaufferie biomasse qui fait des heureux parmi les agriculteurs du secteur

La commune de St-Plantaire dans le Boischaut-Sud a inauguré récemment sa chaufferie communale. Le bois de combustion qui y est utilisé est fourni par des agriculteurs du secteur.

Le bâtiment ne paie pas de mine : il ressemble à une maisonnette sans fenêtre, plantée au milieu du bourg de St-Plantaire, en face du restaurant communal. Une simple pancarte 'Chaufferie biomasse' souligne sa vocation : elle alimente en chaleur trois bâtiments communaux (le centre de loisirs, la mairie et la salle des associations), trois commerces (un hôtel-restaurant, une boucherie et une boulangerie), une douzaine de logements appartenant à la mairie ainsi qu'une dizaine de logements privatifs.

A l'intérieur, un système de combustion permettant d'alimenter en chaleur une trentaine de bâtiments. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Redonner de la valeur aux bouchures

Le projet de cette chaufferie, mise en service cet hiver, mais inaugurée mi-avril, a mis cinq ans à aboutir, sous l'impulsion du maire, Daniel Calame : "On avait des chaudières fioul qui arrivaient à 40 ans, qui avaient un mauvais rendement et qui étaient bonnes à changer. Le deuxième déclic a été de se dire qu'on est un pays de bocage avec de nombreuses haies entourant les parcelles agricoles. On s'est dit que si on arrivait à chauffer nos bâtiments à partir de bois produit par le bocage, on pourrait donner une valeur à ces bouchures".

Ces copeaux de bois sont prélevés dans les bouchures des exploitations agricoles environnantes. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une source de revenus pour les agriculteurs

C'est en effet la spécificité de la chaufferie de St-Plantaire : elle est alimentée par du bois de bouchure fourni par la SCIC Berry-Energies-Bocage, une coopérative qui regroupe une petite dizaine d'agriculteurs du secteur. En vendant 200 mètres cubes de bois par an, chacun peut espérer toucher 2.000 euros. Le directeur, Pierre Madelenat, agriculteur lui-même, souligne l'intérêt du projet pour la profession : "Jusque-là, les haies étaient une contrainte d'entretien. Aujourd'hui, elles peuvent être sources de revenus. A partir de là, on y fait attention, on l'exploite et on la gère de façon durable". Pour ne pas épuiser la ressource, des plans de gestion sont ainsi établis pour chaque exploitation.

Actuellement dans l'Indre, seules dix communes possèdent une chaufferie biomasse. Mais leur nombre pourrait rapidement augmenter : une vingtaine de projets sont déjà en cours, et lors de l'inauguration, à St-Plantaire, de nombreux élus sont venus se renseigner sur la possibilité de se doter d'un tel équipement.