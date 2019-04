St-Romain-les-Atheux : aux arbres citoyens !

Saint-Romain-les-Atheux, France

L'objectif est simple : reboiser la zone en utilisant différents types d’arbres. La parcelle a été rachetée il y a trois ans par la commune qui souhaite utiliser intelligemment ce patrimoine aussi important pour son image que pour ses finances. Elle s’est associée avec Enedis et avec une entreprise spécialisée Reforest’Action pour mener à bien ce projet. Car savoir entretenir ses forets intelligemment, en alternant les coupes et les plantations, cela peut servir les intérêts de la commune affirme Robert Teyssier, le maire de Saint-Romain les Atheux : "On a la chance d'avoir une foret communale léguée par nos prédécesseurs et qui nous permet aujourd'hui de faire des coupes de bois et de financer un certain nombre d'opérations. On a fait une coupe de sapins dans une autre partie du village et cela va nous permettre d'auto-financer certains de nos investissements. Donc à la fois, on entretient la nature, on favorise le développement durable et cela nous laisse quelques milliers d'euros chaque année."



