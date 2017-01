Stade nautique de Pau : les MNS en esquimaux et les nageurs dans l'eau

Le froid ne fait pas fuir les nageurs du stade nautique de Pau, au contraire, ils sont toujours aussi nombreux. Reportage au bord du bassin avec une température extérieure de zéro degré.

Les béarnais sont courageux, mais ça, vous le saviez certainement déjà. Depuis le début de la semaine à Pau, le thermomètre ne dépasse pas les cinq degrés et pourtant le bassin extérieur du stade nautique est toujours fréquenté. Les enfants des clubs de natation sont fidèles à leurs cours et les passionnés du choc thermique se régalent.

Ils n'ont pas froid dans l'eau !

Le bassin extérieur est en ce moment à 27 degrés, 32 degrés pour ceux de l'intérieur. Avec le froid, la température du bassin extérieur a été légèrement réajustée mais seulement quelques degrés de plus, dans l'eau, en nageant, on a pas froid assure le responsable de la piscine. Et c'est vrai, malgré les quelques flocons de neige qui tombent ce matin-là, les nageurs sont bien présents. Dimanche dernier la piscine paloise a fait 700 entrées, une excellente fréquentation pour un dimanche d'hiver.

Tant qu'on est dans l'eau et qu'on nage on a pas froid, c'est un régal — un nageur passionné

Le froid fait fumer l'eau du stade nautique de Pau © Radio France - Jeanne marie Marco

Pierre adore nager dans le bassin extérieur en plein hiver "je préfère nager à l'extérieur, il faut vraiment essayer pour s'en rendre compte, on a une chance énorme d'avoir un bassin comme ça sur Pau, tant qu'on est dans l'eau et qu'on nage on a pas froid, c'est un régal". Les enfants du club des Dauphins de la Section paloise sont aussi dans l'eau mais un peu plus figés" dans l'eau ça va, au début on a froid et après on s'adapte" raconte un petit garçon qui se repose au bord du bassin. Une fois son cours terminé, encore dans l'eau, la petite Mathilde range ses affaires (lunettes, planche) à toute vitesse et court à l'intérieur "il faut aller très très vite" dit-elle en s'échappant.

Le moniteur Alexandre Guérin des Dauphins de la Section paloise explique adapter ses entrainements avec les enfants "on les surveille encore plus que d'habitude et dès qu'ils sortent de l'eau ils filent prendre une douche chaude", les performances sont laissées de côté quand il fait si froid. Et preuve qu'il fait extrêmement froid le moniteur ressemble à un esquimau au bord de la banquise "j'ai une chapka, des gants, une parka et des chaussures adaptées au bassin, mais je ne suis pas frileux vous allez voir, une fois mon cours terminé, je saute dans le bassin", malheureusement France Bleu Béarn n'a pas pu vérifier !