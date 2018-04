Nice, France

Le mois d'avril correspond à la période de couvaison des goélands leucophée et c'est donc le moment le plus propice pour stériliser les œufs des volatiles. Les goélands représentent environ 1 000 individus sur le sol niçois, ce qui entraîne de nombreux désagrément : outre les cris perçants qu'ils génèrent, ils peuvent également s'attaquer à vos sandwiches et autres animaux de compagnie.

des petits chiens ont été kidnappés... et mangés je suppose...

Face à l'énervement grandissant des niçois, la mairie a mis les moyens en créant en 2015 le service de l'animal dans la ville. Ainsi, Hélène Saliceti-Adroguer, conseillère municipale à la protection des animaux s'est préparée : "je suis allée dans des villes de l'Atlantique pour voir comment ça se passait".

Depuis 2016, la municipalité fait appel à des sociétés qui utilisent les drones pour réguler la population de cette espèce protégée. La société Drone06, qui a remporté l'appel d'offre cette année, stérilise les coquilles des oiseaux grâce à un produit qui "étouffe l’œuf et qui empêche l'embryon de se développer" selon le spécialiste. La campagne a débuté cette semaine . Exemple sur les toits du quartier Saint-Roch .