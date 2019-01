Stocamine : l'Etat renonce à extraire les déchets dangereux enfouis à Wittelsheim

Wittelsheim, France

Le dossier Stocamine connaît un énième rebondissement. L'Etat annonce lundi que les 40.000 tonnes de déchets toxiques stockés depuis 2002 vont rester enfouis dans les galeries des anciennes de potasse d'Alsace à Wittelsheim (Haut-Rhin). Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy a pris sa décision ce week-end.

[#StocaMine]

Communiqué de presse de @Prefet68 suite à la réunion de la commission de suivi de site cet après-midi ⤵️ pic.twitter.com/7Aare74apk — Préfet du Haut-Rhin (@Prefet68) January 21, 2019

Plus dangereux de déstocker les déchets

Les travaux du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), présentés cet après-midi lors de la commission de suivi du site soulignent notamment que le déstockage des déchets est techniquement possible "avec l'emploi de techniques les plus pointues disponibles au niveau mondial". Le rapport estime également que "les déchets non solubles n'ont pas d'impact sur la nappe phréatique. Pour les déchets solubles, en cas de défaillance du confinement, l'impact apparaîtrait dans 600 à 1000 ans (...) avec un effet très limité".

Selon le communiqué de la préfecture, "la poursuite du déstockage présenterait des risques plus graves que le poursuite du confinement". Le préfet évoque notamment les risques liés à la manutention, les risques environnementaux ou le risque d'accident.

La colère des élus

Cette décision provoque la colère des élus du secteur et notamment du député (LR) Raphaël Schellenberger. "C'est une décision uniquement financière" commente le Haut-Rhinois. Elle prend le contre-pied du rapport parlementaire publié en septembre 2018. Les députés du Bas-Rhin et Haut-Rhin, Vincent Thiébaut, Bruno Fuchs et Raphaël Schellenberger préconisaient le déstockage de l'intégralité des déchets dangereux. Un déstockage, réclamé depuis plusieurs années par les élus locaux et les associations de défense de l'environnement.

Alors qu’il prend une décision scandaleuse pour la confiance envers l’Etat et la sérénité environnementale et sanitaire de L’Alsace, @FdeRugy n’a même pas le courage de l’annoncer lui même, et le fait quelques heures avant la réunion de concertation asso/élus/état #GrandDebat ? pic.twitter.com/pNV5CWoR1c — Raphaël Schellenberger (@RSCactu) January 21, 2019

A l'origine en 1999, Stocamine était un projet de reconversion industrielle pour le bassin potassique, mais en 2002, un incendie (dans le bloc 15) a mis fin à l'exploitation du site.