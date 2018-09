Wittelsheim, France

Les déchets ultimes, enfouis dans le centre de stockage de Stocamine de Wittelsheim, doivent-être extraits dans la mesure du possible. C'est le résultat d'un rapport parlementaire mené depuis le printemps de l'année dernière et dont les conclusions doivent-être dévoilées ce mardi, en fin d'après-midi.

95 pages, 25 auditions et une cinquantaine de personnes rencontrées cet été

La mission d’information parlementaire, emmenée par les députés du Bas-Rhin et Haut-Rhin : Vincent Thiébaut, Bruno Fuchs et Raphaël Schellenbergera a réalisé 25 auditions et rencontré une cinquantaine de personnes au cours de l’été.

Ce rapport de 95 pages préconise le déstockage de l'intégralité des déchets dangereux de l'ancienne mine de potasse, après l'incendie de 2002 . Un déstockage qui est réclamé depuis plusieurs années par les élus locaux et les associations de défense de l'environnement.

Ce rapport parlementaire nous donne l'espoir que l'extraction des déchets toxiques pourrait avoir lieu. Le gouvernement doit agir maintenant, il y a une vraie menace pour la nappe phréatique,' Etienne Chamik l'un des porte-parole de Destocamine, une association favorable au déstockage intégral

Mais en mars 2017, l'Etat avait opté pour la solution opposée, c''est à dire, le confinement définitif d'environ 42.000 tonnes de déchets. Les 2.200 tonnes restantes contenant notamment du mercure devaient être extraites.

En avril, le ministre de la Transition écologique de l'époque, Nicolas Hulot, avait demandé une "étude sur la faisabilité d'un déstockage intégral des déchets, hors le bloc 15", où a eu lieu l'incendie de 2002.