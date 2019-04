Stop au ralenti, une nouvelle action pour deux collectifs de Côte d'Or

Dijon, France

Ce vendredi matin à 8h, les collectifs "Rires sans frontière" et "Les Amis de la Terre Côte d'Or" se sont rassemblés rue Turgot pour poser des panneaux d'un nouveau genre invitant les automobilistes à couper leur moteur à l'arrêt. Après cette action, les participants sont allés jusqu'à la place des Cordeliers pour gonfler un ballon de 2,50 m3 symbolisant le volume de gaz d'échappement produit par un bus à l'arrêt en une minute de ralenti.

Un ballon de 2,50 m3, l'équivalent du volume de gaz d'échappement qui sort d'un car en une minute de ralenti. - Robert Boennec

Alerter la population

Robert Boennec, président de l'association "Rires sans frontière" explique qu'il existe un article dans le Code de la route, le R 318-1, qui interdit de laisser tourner son moteur à l'arrêt mais que ce dernier n'est pas vraiment appliqué dans les faits. L'objectif des collectifs est de sensibiliser les institutions et les citoyens à cette cause. La pose de ces panneaux est néanmoins éphémère. En effet la mairie de Dijon est dans l'obligation de les faire retirer car ces installations ne sont pas homologuées.

Des décès dus à la pollution

Robert Boennec rappelle également que 6 personnes meurent chaque jour en Bourgogne-Franche-Comté à cause de la pollution de l'air, et qu'il est urgent d'agir. Il invite les citoyens à se joindre à la cause et à créer leurs propres panneaux.