Strasbourg, bientôt ville sans déchets ?

Depuis le printemps 2016, l'association Zéro déchets sensibilise les habitants de Strasbourg et de l’Eurométropole pour réduire les résidus dans la ville. Le collectif va notamment à la rencontre des commerçants et des restaurateurs pour attirer leur attention sur le gaspillage.

Un petit sticker rond vert et blanc est désormais collé sur la devanture d'une quarantaine de restaurants et commerçants de Strasbourg, une soixantaine si l'on prend en compte toute l'Eurométropole. Sur ce sticker est inscrit "Ici utilisez vos sacs à vrac et boîtes propres". L'équipe décide de s'attaquer directement aux endroits qui génèrent des déchets tels que les commerçants ou les restaurateurs. L'objectif de l'association est simple : inviter les gens à utiliser des contenants réutilisables (boîtes en plastique, sacs à vrac ou encore bocaux).

sticker zéro déchets Strasbourg - zds

Les enfants sont ciblés

Certains commerçants ou restaurateurs refusent d'adhérer à la pratique. En revanche, le lycée international des Pontonniers de Strasbourg aurait contacté l'association Zéro déchets pour tenter de trouver une solution aux résidus au sein de leur établissement. Le lycée évalue la prise en charge des déchets générés par les élèves à plus de 10.000 euros par an, sans compter le coût pour la planète. Ainsi, l'association va cibler les commerçants et restaurants alentours pour les sensibiliser à cette question et pense également réaliser des conférences, ateliers avec les élèves pour réduire l'utilisation d'emballages.