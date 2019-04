Strasbourg : des moutons broutent au pied des voies SNCF

SNCF Réseau expérimente l'éco-pâturage à l'entrée de Strasbourg. Une vingtaine de brebis broutent l'herbe entre voie ferrée et arrivée d'autoroute. Pour l'opérateur ferroviaire, ces débroussailleuses naturelles sont une alternative intéressante aux procédés plus agressifs.

Les moutons sont à l’œuvre dans un enclos de 5.000 mètres carrés, entre le débouché de l'autoroute A4 et les voies ferroviaires, place de Haguenau à Strasbourg, sous l’œil vigilant de Vincent Fruleux, le berger urbain et de Malback, son chien de troupeau.

Les ovins avalent goulûment herbes grasses et feuilles de renouées du Japon, cette plante invasive qui pullule et colonise les milieux naturels. Le bruit des voitures qui se succèdent et des trains qui crissent en haut du talus ne les importune guerre car les bêtes sont habituées à vivre en milieu urbain explique le berger qui ne les perd pas d'un œil et dort dans son camion à proximité du troupeau pour éviter les vols ou les actes de malveillance.

Une partie du troupeau, Vincent, le berger, avec son chien de compagnie et Malback, son chien et le troupeau © Radio France - Olivier Vogel

Cette expérience d'éco-pâturage doit être menée pendant une quinzaine de jours par la SNCF, elle pourrait ensuite être étendue à d'autres sites. Pour l'opérateur ferroviaire c'est une alternative intéressante et écologique au désherbage chimique et au débroussaillage mécanisé, lesquels ne pourront toutefois jamais totalement disparaître : la SNCF entretient en effet chaque année en Alsace quelque quatre millions de mètres carrés d'espaces naturels le long des voies, ce qui représente un budget de quatre millions d'euros annuels, soit 8% du budget total pour la maintenance du réseau.