Strasbourg : deux hêtres de la place de la République abattus par le vent

Strasbourg, France

Des arbres centenaires et emblématiques sont tombés à Strasbourg place de la République. Deux hêtres n'ont pas résisté à l'orage d'hier soir. Des arbres qui avaient été plantés à l'époque allemande dans les années 1880 au moment de la construction de la place. Le coup de vent de ce mercredi soir les ont déracinés.

Des riverains émus

Depuis ce matin, des curieux, des riverains le plus souvent, viennent constater les dégâts. Ils regardent les techniciens qui débitent ces deux hêtres qui semblaient liés par la même souche. Pour Bernard, "c'est triste à voir". Ce voisin explique que c'est l'empereur Guillaume qui les a plantés il y a plus d'un siècle. Pour Nathalie, "c'est un trou béant". _"Ils ont connu la guerre et n'ont pas résisté au vent"_. Un spectacle qui poussent aussi Nathalie et Bernard à réfléchir sur l'existence. Bernard se souvient de la fable du chêne et du roseau. Nathalie hausse les épaules en disant "leur heure était venue"