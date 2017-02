Strasbourg : et si les navettes de Batorama polluaient autant que les poids lourds

Depuis plusieurs mois, la ville de Strasbourg connaît des pics de pollution. Le collectif Strasbourg Respire pointe du doigt les navettes de Batorama, qui pollueraient autant que des poids lourds. Le président de Batorama affirme que la flotte va être renouvelée avec des bateaux éco-responsables.

Le Directeur général de Batorama, Yann Quiquandon, se veut transparent. Sur les 9 bateaux que l'on voit circuler à Strasbourg, l'un est électrique et les huit autres fonctionnent au gazole : "Notre flotte actuelle respecte parfaitement l'ensemble des normes européennes environnementales. Notre bateau utilise un carburant qui est le même que dans les voitures des particuliers." Mais pour Thomas Bourdrelle, président du Collectif Strasbourg Respire, il ne faut pas regarder la consommation mais l’émission et pour lui ce type de bateau pollue beaucoup plus qu'un poids lourd: "Ça pollue vraiment c'est du gazole, du carburant diesel qui est extrêmement émetteur de particules fines et d'oxyde d'azote. Si on instaure des restrictions de circulation pour tous les véhicules, il n'y a pas de raison que les véhicules qui naviguent sur les fleuves strasbourgeois ne soient pas concernés."

Nous sommes en train de travailler sur un programme de renouvellement de notre flotte. Yann Quiquandon - Directeur général de Batorama.

Il existe d'ailleurs des solutions alternatives notamment le gaz de navigation, qui pollue beaucoup moins. Sur ce point le directeur général de Batorama insiste ils ont lancé des essais et ils ne veulent pas s'arrêter là : "Nous sommes en train de travailler sur un programme de renouvellement de notre flotte visant notamment à sortir des bateaux éco-responsables avec des propulsions alternatives." Dans 7 à 10 ans l'ensemble de la flotte devrait donc être renouvelée.