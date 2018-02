Strasbourg, France

La centrale nucléaire de Fessenheim doit fermer fin 2018 - début 2019. Malgré cette promesse du gouvernement, les membres de Stop Transports - Halte au Nucléaire se sont encore mobilisés samedi à Strasbourg. Ils ont distribué des kits plutôt étonnants pour se protéger d'un éventuel accident nucléaire.

L'ironie pour sensibiliser

Ils étaient une dizaine de militants samedi à distribuer des petits sacs en papier aux passants qui voulaient bien s'arrêter. A l'intérieur, chacun pouvait y trouver un masque et un bonbon. Voilà un parfait kit anti-nucléaire. "Bien sûr c'est ironique," s'amuse Florence, une des membres du collectif. "C'est un moyen de dire aux gens que, de toute façon, on ne peut pas se protéger contre un accident nucléaire." Une manière, pour Florence, de dénoncer l’arrogance de tous ceux qui prétendent qu'aucun problème ne peut arriver.

La notice du kit anti-nucléaire distribué par les militants © Radio France - Maxime Nauche

Je n'habite pas Fessenheim, ça m'est égal.

Certains passants reçoivent bien le message, comme Myriam : "Beaucoup de citoyens sont conscients qu'on ne pourrait pas grand chose contre un accident nucléaire mais on préfère ne pas y penser." En revanche, d'autres ont plus de mal à saisir : "Je n'habite pas à Fessenheim, j'avoue que ça m'est un peu égale," confie Eric. Enfin _"_certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un vrai kit et qu'il y a vraiment eu un accident à Fessenheim !" s'exclame Jean-Marie. Au moins, ces citoyens apeurés prennent le temps de s'arrêter et de discuter avec les militants.

En tous cas, même si l'annonce de la fermeture de la centrale de Fessenheim est une bataille de gagnée pour les membres de l'association, leur guerre contre le nucléaire continue.