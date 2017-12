Strasbourg : la première éolienne urbaine sur le toit de l'usine Suchard

Par Yassine Khelfa M'Sabah, France Bleu Alsace, France Bleu Elsass et France Bleu

L'initiative se veut plus symbolique qu'autre chose, l'éolienne ne produira que 10 MW par an mais permettra de rejeter une tonne de C02 en moins dans l'atmosphère. Cette première éolienne urbaine vient d'être inaugurée à l'usine Carambar & Co qui abrite notamment les rochers Suchard.