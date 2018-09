Strasbourg, France

Ce n'est pas un choix politique. Comme une dizaine de villes françaises, Strasbourg est obligé de créer cette "zone à faibles émissions" qui s’appelait auparavant "zone à circulation restreinte", sinon elle risque une amende de la part de l'Union Européenne.

A partir de 2020, les voitures sans vignette Crit'Air et celles qui ont la vignette Crit'Air 5 ne devraient plus circuler dans l'Eurométropole. Les élus disent vouloir faire de la pédagogie et aller crescendo. Ainsi, les Crit'Air 3 et 4 devraient être concernés par la suite mais aucune date n'a encore été défini.

Environ 200 "zones à faibles émissions en Europe"

D'autres questions restent en suspens et pas des moindres. Faut-il englober l'A35 dans le périmètre ? Cela n'a pas encore été tranché et l'autre problème majeur consiste à contrôler les véhicules, ce qui est la responsabilité de l'Etat. Pour l'association Strasbourg Respire, il faut aussi que l'Etat soit plus ambitieux en reconsidérant les primes à la conversion pour les anciens diesel tout en aidant les foyers les plus modestes.

Ce dispositif a fait ses preuves en Europe. On en compte environ 200 dont 80 en Allemagne. La France est à la traîne. Seulement deux villes Paris et Grenoble se sont lancées.