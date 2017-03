Strasbourg sur le podium des villes les plus vertes de France

La ville de Strasbourg vient d'être classée à la troisième place du classement général de l'observatoire des villes les plus vertes de France. Angers et Nantes sont en tête.

Strasbourg vient d'être distinguée comme la troisième ville plus verte de France. Le classement de l'observatoire des villes vertes vient d'être publié ce mardi. Angers et Nantes sont respectivement à la première et à la deuxième place.

Strasbourg est pour la première fois sur le podium des villes les plus vertes de France. - Observatoire des villes vertes

L'observatoire a récolté des données des 50 plus grandes villes de France. Il a interrogé les directions des espaces verts et les élus entre août et octobre 2016. 25 indicateurs pour chaque ville ont été étudiés. Le cumul des points obtenus en fonction des différents critères donne la note.

Plus d'espaces verts par Strasbourgeois que pour un Bordelais

Dans le détail, cinq catégories ont été définies par l'étude : le patrimoine vert, l'investissement en faveur du vert en politique, la politique de la préservation de la biodiversité, la politique de promotion du patrimoine vert, et la gestion des déchets verts.

Strasbourg grimpe même à la deuxième place pour le nombre de mètres carrés d'espaces verts par habitant. Plus de 100 m² d'espaces verts par Strasbourgeois, contre 48 m2/ en moyenne par Français. Strasbourg est classé aussi à la deuxième place pour ses techniques d'entretien des espaces verts avec l'arrêt des produits phytopharmaceutiques.