PORTRAIT - Sophia, élève de CM1 à Strasbourg se mobilise pour le climat

Tous les mercredis après-midi, Sophia, 9 ans et demi, manifeste devant le parlement européen à Strasbourg. Elle veut faire réagir les adultes et les inciter à prendre des mesures sérieuses contre le réchauffement climatique. Elle participe ce vendredi au rassemblement des jeunes pour le climat.

Strasbourg, France

"Enfants pour le climat". Tous les mercredis après-midi, Sophia, en classe de CM1 à Strasbourg part brandir sa pancarte devant le Parlement européen à Strasbourg. Elle y est accompagnée de son père et espère, tout comme la jeune activiste suédoise Greta Thunberg dont elle s'inspire, que les politiques prendront enfin des mesures fortes pour enrayer le réchauffement climatique.

Prise de conscience au Champ du Feu

C'est en allant avec son père au Champ du Feu, l'unique station de ski du Bas-Rhin, que Sophia a pris conscience du problème, il y a deux ans : "J'étais venue pour luger, _j'ai demandé à mon père pourquoi il n'y avait pas de neige_, il m'a dit que c'était à cause de la pollution et du réchauffement climatique, du coup, j'étais triste et je me suis dit qu'il ne fallait pas que je laisse la terre en réchauffement climatique".

Secouer les adultes

Sophia veut secouer les adultes qui "seront morts quand la planète sera vraiment polluée et réchauffée. _C'est nous les plus concernés !_". L'écolière veut ainsi "dénoncer l'inaction du gouvernement". "Ils ne font rien pour la planète, ils ne se rendent pas compte qu'elle est en train de se réchauffer énormément, donc il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose".

Sophia ira promener sa pancarte ce vendredi place Kléber à Strasbourg à l'occasion du rassemblement des jeunes pour le climat car "c'est quand même notre planète, il faut en prendre soin".