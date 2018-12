Sud Gironde : des chênes illégalement abattus en bordure de Leyre à Lugos

Des chênes centenaires ont été abattus illégalement le long de la Leyre à Lugos en sud Gironde. Fin novembre les agents du Parc naturel régional des Landes de Gascogne ont été alerté par un riverain. Des dizaines d'arbres ont été tronçonnés sur les berges de la rivière, dans un site classé Natura 2000.

Des travaux forestiers avaient été autorisés sur une parcelle proche de la rivière mais certainement pas sur les berges qui appartiennent au domaine public. Le Parc a prévenu les services de l'Etat. Une enquête est en cours.

La fameuse couverture végétale qui protège en principe La Leyre a disparu. La rivière est à nu. Laurent Degrave, technicien rivière au Parc depuis 20 ans évoque des dégâts majeurs sur l'environnement.

On a perdu la forêt galerie. Les arbres situés sur l'autre rive ne sont plus tenus. Ils risquent de tomber. Les espèces animales et végétales qui avaient l'habitude de se réfugier dans les arbres vont disparaître.