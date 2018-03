Sur l'A10 et l'A83, circulation autorisée à nouveau pour les poids lourds

Par Anne Tréguer, France Bleu Poitou

Après plusieurs heures bloqués sur des aires de stationnement, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes circulant sur les autoroutes A10 et A83 sont autorisés à nouveau à rouler. La neige et le verglas des dernières douze heures ont rendu les axes routiers peu praticables.