A partir de ce week-end, les températures vont chuter en Bretagne. Pour les travailleurs en extérieur, il faut s'adapter. Sur le chantier de la gare de Rennes, on se prépare à la vague de froid.

Sur le chantier de la gare, cela fait déjà plusieurs semaines que les ouvriers s'habillent chaudement pour résister au froid. Gants, polaires, voire deux pantalons enfilés l'un par dessus l'autre : toutes les astuces sont bonnes pour conserver un minimum de chaleur lorsqu'on travaille en extérieur toute la journée. Les techniciens cordistes venus de Haute-Savoie, qui s'occupent d'installer la membrane du toit, sont encore mieux équipés. "En haut, avec le vent, ça souffle un peu, surtout qu'on est côté nord ! explique Dominique. Et le matin, les poutres sont gelées donc on fait attention".

En bas, les ferrailleurs sont plus abrités, mais les longues tiges de métal à installer pour la future passerelle à l'entrée de la gare sont glacées. "Parfois, on a l'onglet au bout des doigts, indique Philippe. Au début, on tape un peu les doigts pour essayer de les réchauffer". La pause café est aussi bienvenue, car même s'il porte des gants thermolactyl, Philippe trouve que "ça ne fait pas une grande différence avec le froid".

Malgré le soleil, les ouvriers travaillent dans le froid toute la journée © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Les matériaux souffrent aussi

Les ouvriers ne sont pas les seuls à souffrir du froid : leur travail est retardé car certains matériaux comme le béton à couler supportent mal les températures trop basses. "Quand on passe sous les cinq degrés, c'est un peu difficile car le plastique devient cassant. On a dû attendre avant de poser les membranes du toit à cause du froid", indique Dominique. Le gel empêche aussi les ouvriers comme Eusebio qui s'occupent des finitions à l'étage inférieur, d'avancer au rythme qu'ils souhaiteraient :

Jusqu'à dix heures et demi, on ne peut rien faire à l'extérieur car c'est gelé. On fait autre chose à l'intérieur en attendant.

Les équipes tentent d'organiser leur travail différemment pour éviter de prendre trop de retard sur le chantier. Certains ouvriers comme Philippe travaillent depuis 40 ans dans le bâtiment et ont l'habitude de gérer les intempéries, y compris leur impact sur leur santé : "on est habitués au froid. On travaille dans tous les cas, on a pas le choix !".