Avec ces températures et ce magnifique temps difficile de résister à un petit plongeon. Et pourtant depuis, jeudi 5 juillet, la ville de Saint-Étienne a pris un arrêté qui interdit la baignade sur le plan d'eau de Saint-Victor-sur-Loire au Nord de la ville. L'année dernière l'interdiction avait débuté le 14 juillet. Cette fois encore c’est de la faute à l'algue verte qui a envahi le plan d’eau. Et pourtant les baigneurs sont présents malgré cette interdiction.

Un manque d’information

Pour ce premier weekend des vacances scolaires, la plage est remplie, sur le sable et sur l’herbe les transats et serviettes de bains ont pris place. Mais il y a aussi du monde dans l’eau comme Marie et sa sœur Nadine qui sont avec leurs enfants et visiblement elles n’étaient pas au courant de l’interdiction de baignade explique Marie : "_Si nous avions su nous ne nous saurions pas baigner ! _J’ai l’impression que mon corps me gratte maintenant ! ".

Et pourtant sur la plage il y a bien deux panneaux avec écrit dessus "Baignade interdite," mais ce n’est pas suffisant pour Salima qui sort de l’eau le maillot de bain encore trempée : "_Il n’y a même pas de maîtres nageurs ou d’autres personnes pour nous le dire_! Moi j’ai vu du monde dans l’eau j’ai cru que c’était bon je n’ai pas pu résister ".

Les baigneurs sont présents malgré l'interdiction de baignade sur le plan d'eau de Saint-Victor. © Radio France - Mélodie Viallet

Les algues vertes provoquent notamment des démangeaisons

Et pourtant çà n'est pas une bonne idée d’aller se baigner malgré l’interdiction car même si l’algue verte n'est pas toxique, elle peut provoquer des démangeaisons et surtout elle rend l'eau trouble, ce qui complique la tâche des sauveteurs en cas de noyade. Il est donc préférable d’éviter le plongeon pour le moment.

Cette semaine également dans le Roannais sur la commune de Villerest, la baignade a déjà été interdite pour les mêmes raisons.