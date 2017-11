Sur le Ventoux, les loups sont-ils des hybrides ?

Un collectif d'éleveurs et d'élus estime qu'une partie des attaques attribuées aux loups seraient l'oeuvre d'animaux hybrides.

Sur le Ventoux, du 1er janvier au mois d'août 2017, on recense "14 attaques", précise Dominique Bodon le maire de Malaucène, qui évoque "la présence avérée de sept loups qui s'organisent en meute".

Mais ces loups, sont-ils de vrais loups ? Question posée par un collectif d'éleveurs et d'élus qui a présenté le 22 novembre une étude scientifique qui montre qu'une partie des attaques attribuées aux loups serait en fait l'oeuvre d'hybrides, mi-chiens mi-loups.

"Il y a très peu de loups, il y a beaucoup d'hybrides" - Dominique Bodon, vice-président de l'association des communes pastorales de PACA

L'office national de la chasse et de la faune sauvage estime qu'il n'y a pas plus de 10 % d'hybrides parmi les loups. Mais comment vraiment savoir ? Les partisans du loups estiment qu'ils sont semblables génétiquement à 99%, et qu'il faut autant les protéger que les loups.

"Le loup hybride n'existe pas dans la loi. Le loup hybride est une espèce sauvage, indéterminée, non-protégée", rétorquent les éleveurs.

"On demande à ce que les gens fassent la différence entre le loup canis lupus et l'hybride canis tout court, qui lui est un chien", estime Dominique Bodon, maire de Malaucène au pied du Ventoux, et vice-président de l'association des communes pastorales de PACA. "Aujourd'hui on mélange tout, l'hybride et le loup pour l'Etat, c'est la même chose. C'est faux, il y a très peu de loups, il y a beaucoup d'hybrides".