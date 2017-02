Tallone 3 : le retour du collectif

Le centre d'enfouissement des déchets de Tallone pourrait rouvrir dans quelques mois. Agnès Simonpietri, la présidente de l'office de l'environnement l’a annoncé ce dimanche. Une annonce qui suscite la colère dans la micro région.

Le centre d'enfouissement de déchets de Tallone pourrait rouvrir dans les prochains mois. C'est Agnès Simonpietri qui l'a annoncé ce dimanche soir dans Cuntrastu, l'émission de France 3 Corse, RCFM et Corse-Matin. La présidente de l'office de l'environnement a précisé que cette réouverture serait provisoire, trois ans seulement, et que la gestion du site n'aura rien à voir avec ce qui a été fait précédemment avec un prévisionnel de 50 000 tonnes de déchets traitées par an.

« Nous avons bon espoir d’ouvrir un centre d’enfouissement appelé Tallone 3, il ne sera en rien semblable à ce qu’on a connu et qui était un véritable désastre. Ce que nous voulons c’est que plus aucun déchet organique n’arrive dans les centres d’enfouissement…La culture du non est pleinement justifiée quand les conditions d’exploitations sont celles qu’ont connu les riverains de Tallone…des conditions inadmissibles, une décharge et un centre d’enfouissement où on met tout et n’importe quoi. Cela n’est plus acceptable, personne ne l’acceptera et surtout pas nous. »

Colère en plaine orientale

Mais cela ne suffit pas à lever les inquiétudes du collectif de riverains « salvemu l’Arena » qui voit cette annonce comme une "trahison" et se dit prêt à recommencer les « actions » si besoin. Un aberration alors que le projet de Tallone avait été enterré selon Jean-Francois Renucci, du collectif.

« On considère ça comme une trahison puisque M. Simeoni et Mme. Simonpietri quand ils étaient dans l’opposition étaient formellement opposés à la continuité de l’exploitation de Tallone. Ils criaient haut et fort que c’était une aberration. On voit, aujourd’hui qu’ils sont aux affaires, qu’ils sont dans la droite continuité de Camille de Rocca Serra et de Paul Giacobbi qui voulaient depuis le début les poubelles à Tallone. Le collectif est toujours actif, on fait contrôler régulièrement par voie de huissier qu’il n’y a pas de permis de construire, on monte en mairie récupérer les documents. Il a fallu faire condamner la commune et l’État à donner le dossier. Nous exercerons toutes les voies de recours nécessaires et ne manquerons aucune action. »