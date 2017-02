Talmont-sur-Gironde veut sauver sa falaise de l'érosion

Le célèbre village perché sur sa falaise le long de l'estuaire de la Gironde cherche un montage juridique pour financer ses travaux. La falaise est de plus en plus érodée et menace désormais de s'effondrer.

Ce n'est qu'un petit pas, mais un premier pas quand même : le village de Talmont-sur-Gironde a enfin obtenu ce lundi une réunion entre l'Etat, le Conseil Départemental de Charente-Maritime et la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique. Et un constat partagé : il est urgent de se mobiliser pour sauver la falaise et le village.

La falaise calcaire sur laquelle est installé Talmont-sur-Gironde depuis le Moyen-Âge s'est considérablement fragilisée depuis le passage de Xynthia il y a sept ans. Elle avait justement été consolidée avec du béton en 99... Tout a sauté avec Xynthia.

La falaise est endommagée © Radio France - Marie-Laurence Dalle

L'érosion, le vent, les infiltrations : la situation est telle désormais que la falaise menace de s'effondrer. Au point que la mairie a dû prendre des arrêtés interdisant de s'approcher du bord, sur le chemin de ronde, en haut du village. Et la zone dangereuse ne cesse de s'élargir...

Le chemin de ronde est interdit d'accès © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Le problème, c'est que, si tout le monde est d'accord sur le constat, il manque un montage juridique. Le Conseil Départemental accepte de financer 20% du montant - sans doute 2 millions d'euros au total. La communauté d'agglomération de Royan annonce qu'elle est prête à faire de même.

Mais pour l'instant, rien ne semble permettre à l'Etat de participer lui aussi au financement. Car "l'érosion n'est pas éligible au fond Barnier", explique la sous-préfète de Saintes, Catherine Walterski. Comprendre : pas question de payer à Talmont pour l'érosion, sous peine de devoir payer sur tout le littoral français.

L'glise Sainte-Radegonde © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Sauf que Talmont-sur-Gironde est un endroit exceptionnel : troisième site touristique de la Charente-Maritime, classé parmi les "plus beaux villages de France", 500 000 visiteurs par an, surtout autour de l'église Sainte-Radegonde, qui date du XIe siècle et qui domine l'estuaire. Autant de particularités qui permettent au maire de la commune Stéphane Loth d'appeller à une exception de la part de l'Etat : "s'il n'y a pas de compétence, il va falloir la créer, cette compétence !".

Tout en étant conscient d'une chose : la période électorale, n'est pas favorable à une avancée rapide du dossier.