TEMOIGNAGE : Après Irma, une Clermontoise se prépare pour le deuxième ouragan

Les Antilles se préparent à affronter un deuxième ouragan, quelques jours après le passage meutrier d'Irma. A St-Barthélémy, Mylène Meunier est confinée avec sa famille.

Après le passage de l'ouragan Irma, les îles de St-Martin et de St-Barthélémy sont dévastées. Elles se préparent pourtant à subir un nouvel ouragan ce samedi et sont en alerte rouge cyclonique. L'ouragan José annoncé de force 4 sur une échelle maximale 5 par les prévisionnistes météo. Mylène Meunier est clermontoise. Elle vit sur l'île de St-Barthélémy, elle nous a raconté vendredi soir, la situation sur place.

On n'a plus de toit les uns les autres, on était à des rafales de vents de 400 à 450 km/heure" Mylène

"On est à huit avec chiens et chats dans la salle de bain quand cela devient trop grave" Mylène Meunier, clermontoise à St-Barthélémy

De son côté, l'ouragan Irma poursuit sa route vers les Etats-Unis, il a fait selon un bilan toujours provisoire de 10 morts et 7 disparus. Plus de 110 personnes ont été blessées et les deux îles françaises sont confrontées aux pillages. Les liaisons maritimes avec la Guadeloupe ont été coupées à cause des conditions météos.