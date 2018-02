Le mois de janvier 2018 bat des records de météo, dans le Poitou. Et cela à tous les niveaux ou presque. Forte pluviométrie, températures douces et faible taux d'ensoleillement, les données recensées battent parfois des records vieux de plus de 80 ans.

Poitou-Charentes, France

Les chiffres de la station Météo-France Poitiers-Biard ont été publiés pour le mois de janvier 2018. Un mois qui bat des recors dans quasiment tous les domaines.

Températures douces

Jamais un mois de janvier n'aura été aussi doux avec près de 8,2 degrés recensés à Poitiers par exemple, soit 4 degrés au dessus des normales de saison. Le record de 1936 est battu, avec à l'époque 7,8 degrés de moyenne. C'est un peu plus frais en revanche à Niort avec 6 degrés au thermomètre. Mais tout de même, pour trouver de telles températures, il faut remonter 59 ans en arrière, en 1959.

Une pluviométrie qui se hisse dans le Top 3

Autre phénomène météorologique d'importance : la pluie. La faute aux nombreuses tempêtes hivernales, Carmen notamment dés le premier jour de l'année. Janvier 2018 se classe au 3e rang des mois les plus pluvieux en Poitou, avec en moyenne plus de 120 millimètres d'eau sur la Vienne et les Deux-Sèvres. La palme revient à Saint-Maixent-l'Ecole, où il est tombé 203 millimètres en un seul mois.

Le soleil joue à cache-cache

Et forcément toute cette pluie et ces nuages chassent le soleil. Il n'aura brillé que 34h28 à Montmorillon. Du jamais vu depuis 1991 et le début des relevés