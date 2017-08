Températures ressenties : comment ça marche ?

On a tous vécu cette situation : Météo France annonce des températures, et on a l'impression qu'il fait bien plus chaud ou plus froid ! C'est le cas en ce moment dans la région toulousaine, avec une impression de chaleur beaucoup plus importante. On vous dit tout sur les températures ressenties.

La température ressentie, c'est tout simplement la température telle que la ressent notre corps. L'explication est simple, mais son mode de calcul l'est moins. "On prend en compte le degré d'humidité de l'air et la vitesse du vent", explique Pascal Bourreau, prévisionniste à Météo France. "Quand il fait humide, on transpire moins, et on a donc plus chaud puisque le corps ne peut pas réguler sa température". A l'inverse, le vent assèche la peau, et fait donc baisser la température ressentie.

En ce moment, "on atteint autour de 33-35 degrés autour de l'agglomération toulousaine, mais en ressenti on est plus autour de 40° parce que le vent est très faible et le degré d'humidité est assez important, de l'ordre de 70%" explique le météorologue.

La température ressentie dépend du vent et de l'humidité explique Pascal Bourreau Copier

Une mesure très utilisée en Amérique du nord, beaucoup moins en France

Cette notion de température ressentie est très utilisée en Amérique du Nord, dans les régions aux hivers rigoureux, car elles permettent d'adapter les comportements en fonction de la "vraie température". "Si vous avez -10° et pas de vent, il fait juste -10° et c'est supportable, détaille Pascal Bourreau. Mais avec du vent, on peut ressentir jusqu'à -20°, avec des risques par exemple de gerçures".

Pourtant, Météo France préfère la technique de la température mesurée sous abri, "car elle permet de faire des comparaisons". La température ressentie est subjective : si vous vous trouvez dans une zone sans vent un jour où on annonce des bourrasques, vous aurez forcément plus chaud. Et certaines personnes supportent plus ou moins bien la chaleur, l'humidité ou le vent. Mais en cas de fortes chaleur, ça peut permettre de faire de la prévention pour les personnes les plus fragiles.

La température ressentie est variable en fonction des personnes explique Pascal Bourreau Copier

En ce qui concerne les températures actuelles, elles devraient redescendre d'ici le week-end prochain. L'humidité apportée par une masse d'air en provenance des Baléares devrait aussi s'estomper.