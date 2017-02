Tempête : 5.000 foyers privés d'électricité dans les Pyrénées-Atlantiques

La tempête Marcel commence à faire des dégâts dans notre département. Pour l'instant c'est essentiellement le réseau électrique qui est impacté, 2.500 foyers béarnais sont déjà privés d'électricité.

Après la tempête Leiv c'est maintenant la tempête Marcel qui fait des dégâts dans la région Nouvelle-Aquitaine. En Béarn pour l'instant pas de gros dégâts, les pompiers reçoivent de nombreux appels depuis hier soir "mais rien de trop grave pour l'instant, des bricoles" assure le chef de salle. Le réseau électrique est une nouvelle fois très touché, 5.000 foyers n'ont plus l'électricité dans le département, 2.500 en Béarn. Les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange pour vents violents jusqu'à minuit ce dimanche, décision de Météo France.

2.500 foyers touchés en Béarn

Les rafales de vent ont une nouvelle fois déraciné des arbres et arraché des branches. Ainsi, des fils électriques ont été touchés et des centaines de foyers n'ont plus d'électricité depuis plusieurs heures. Voici à la mi-journée les secteurs touchés en Béarn:

Monein

Buros et Saint-Castin

Bellocq et Salies-de-Béarn

La haute Vallée d'Aspe

Depuis ce matin les techniciens d'Enedis sont sur le terrain pour rétablir les lignes, ils sont 60 en Béarn.

