Le vent a soufflé fort aujourd'hui sur la région Centre Val de Loire, en particulier en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher, où les plus fortes rafales ont atteint 121 km/h. Dans le Loiret, Météo France a enregistré 106 kms/h à Orléans.

Loiret, France

Après le passage de la tempête Ana, la vigilance orange a finalement été levée pour le Loiret et le Loir-et-Cher à 16h. Aucune victime ni blessé grave n'est à déplorer, mais de nombreuses routes ont coupées par des chutes d'arbres en Sologne et en foret d'Orléans.

Plus de 150 interventions des pompiers dans le Loiret

La situation s'améliore ce soir mais de nombreux foyers restent privés de courant : environ 2500 dans le Loiret. Les pompiers sont intervenus 152 fois. Seul le Pithiverais a été épargné dans le département. De nombreuses interventions ont eu lieu pour des arbres tombés sur les routes et des fils électriques à terre. Enedis (ex-ERDF) fait le point sur la situation dans le Loiret.

"Il restera des foyers sans électricité ce soir" - Jean Candiago, directeur territorial d'Enedis Copier

Il y eu 2 blessés légers, à St Cyr en Val où une personne s'est retrouvée bloquée dans une voiture bloquée ; et à Trainou où une personne est tombée à cause du vent. Les pompiers ont répondu à plus de 400 appels et la journée n'est pas finie. Ils estiment d'ailleurs que beaucoup de gens vont rentrer chez eux ce soir et constater les dégâts.

Fin de la vigilance orange liée aux vents violents dans le Loiret. A 16h15, les sapeurs-pompiers ont effectué 152 interventions, principalement pour des chutes d'arbres et des fils sur la voie publique. pic.twitter.com/MFsOWI1Alp — SDIS du Loiret (@SDIS45) December 11, 2017

Parmi les communes les plus touchées : Vannes-sur-Cosson (300 foyers privés de courant), Varennes-Changy (200), St Martin sur Ocre (100) ou encore St Florent. Ecoutez le témoignage de la maire de Varennes-Changy.

"Nous n'avons pas connu un tel phénomène depuis 1999" - Evelyne Couteau, maire de Varennes-Changy Copier

Dans le Loir-et-Cher, il reste ce soir 3000 foyers privés d'électricité. 155 communes du département sont touchées et les pompiers ont effectué 106 interventions depuis 7h.

Des rafales à 106km/h

Météo France a relevé des rafales à 106 km/h ce matin à Orléans, 96 km/h à St Denis de l'hotel, et 91 km/h à Amilly. Sur Orléans, le record absolu date de 1967 à 165 km/h. Pendant la grande tempête de 1999, le vent avait soufflé à 151 km/h. Et lors de Xynthia, le 28 février 2010, les rafales avaient atteint 122 km.

A Orléans, la mairie avait décidé ce matin de fermer les parcs et jardins, tout comme le marché de Noël. A Montargis, c'est le parc Girodet qui a été fermé.