Après avoir touché les côtes Atlantiques et la Bretagne La tempête "Ana" traversait la Normandie ce lundi après-midi . Pas de dégâts importants mais 8400 foyers étaient privés d'électricité au plus fort de la tempête.

Caen, France

Après avoir touché les côtes Atlantiques et la Bretagne, la tempête ANA a traversé la Normandie d'est en ouest ce lundi 11 décembre à la mi-journée. Les rafales les plus fortes ont été enregistrées à Port-en-Bessin dans le Calvados avec 120 km/h enregistrés en début d'après-midi. Le vent était également soutenu dans l'intérieur des terres avec 88 km/h à Caen et 95 km/h relevés par Météo France sur les collines du Perche (Orne). Des intempéries qui ont entrainé des chutes d'arbres comme à Bayeux où le boulevard périphérique "By Pass" a été coupé à la circulation en milieu de matinée, le temps de tronçonner et d'évacuer troncs et branches.

Trois fois plus de pluie que la normale

La tempête a été accompagnée de fortes précipitations. Il est tombé 45 millimètres de pluie sur le Cotentin ( trois fois plus qu'un mois de décembre habituel) mais aussi 30 à 35 millimètres sur le Bessin. Ce qui a entrainé des inondations. Dans la Manche ( notamment dans les secteurs de Saint Lô et la Haye-du-Puits) mais aussi dans le Calvados (Pays d'Auge ) où les pompiers sont intervenus à 70 reprises.

8400 foyers privés d'électricité

Les chutes d'arbres et de branches ont provoqué des coupures de courant. En milieu d'après midi 8400 foyers étaient privés d'électricité en Normandie dont 7000 dans le seul département du Calvados. Une centaine d'agents ont été mobilisés pour réparer au plus vite. Selon Enedis :

"tous les clients devraient être réalimentés dans la soirée."

Verglas la nuit prochaine

Après le vent et la pluie, le ciel devrait se dégager la nuit prochaine, prévoit Météo-France. Le temps sera plus calme mais les températures vont baisser. Elles pourraient descendre dans l'intérieur des terres jusqu'à -2° au lever du jour ce mardi. Les chaussées pourront être glissantes par endroits. La plus grande prudence est recommandée aux automobilistes .