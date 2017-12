Tempête Ana : 120 interventions des pompiers actuellement en Indre-et-Loire

La tempête Ana frappe ce lundi l'Indre-et-Loire. 14.000 foyers sont privés d'électricité en Touraine. Les pompiers tourangeaux ont fait 130 interventions en début de matinée. Aucun secteur n'est épargné.

L'Indre-et-Loire est donc placé en vigilance orange aux intempéries. La tempête Ana déferle en effet sur la Touraine. Elle est attendue jusqu'à ce lundi après-midi. Météo France annonce des rafales à plus de 110 km/h. Le pic a été relevé à Château-Renault à 121 km/h. Ailleurs, dans le lochois, le chinonais et Saint-Christophe-sur-le-Nais, les rafales sont signalées à 107 et 108 km/h. Sur Tours, le vent n'a pas dépassé les 98 km/h. Les pompiers ont effectué depuis ce lundi matin 130 interventions dans le département. Alors première conséquence concrète de cette tempête, le trafic ferroviaire est coupé entre Tours et Saumur en raison d'une coupure de courant. Les trains à destination d'Angers ou de Nantes sont inexistants. A la gare de Saint-Pierre-des-Corps, tous les trains ont entre 15 et 50 minutes de retard. A Château-Renault, il y a aussi des retards sur la ligne Tours-Vendôme en raison de branches tombées sur la chaussée.

Carte de vigilance à 7h30 le 11 décembre - © Capture Météo France

26.000 foyers privés d'électricité en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher

On signale des coupures de courant dans le Sud-Touraine, mais aussi à Ballan-Miré ou encore dans le secteur de Sorigny. Enedis, ex-ERDF, annonce 14.000 foyers privés d'électricité en ce lundi matin (point à 9h). Le sud-Touraine et l'est du département sont les plus touchés. L'opérateur signale 34 défauts sur son réseau moyenne tension. Une quarantaine d'agents d'Enedis sont sur le terrain pour sécuriser les abords des lignes tombées à terre. Des prestataires en tronçonnage d'arbres interviennent aussi ce lundi matin. Enedis appelle à la plus grande vigilance aux abords des lignes à terre, et précise qu'en cas d'incident, il faut appeler le 09 726 750 37.

Un arbre sur la chaussée Boulevard de Chinon à Joué-les-Tours

Le service route du Conseil Départemental parle également d'un arbre tombé sur la chaussée sur la RD16 à Bréhémont et les gendarmes alertent sur un arbre tombé Boulevard de Chinon à Joué-les-Tours au niveau du carrefour des 4 routes. Dimanche déjà les rafales à 90 km/h on provoqué la chute d'un arbre de 15 m sur 5 véhicules. A Civray-de-Touraine toujours dimanche, le vent a tout simplement réussi à couper des câbles électriques qui sont tombés directement sur une maison. Résultat, un incendie à la clé, rapidement maîtrisé par les pompiers. Au total, hier les pompiers ont du intervenir pas moins de trente fois hier dans le département.