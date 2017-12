Le vent a soufflé jusqu'à 105 km/h à Luché-Pringé. C'est le record de la tempête Ana qui a balayé la Sarthe ce matin causant de multiples chutes de branches et d'arbres. Le bilan est de 2 blessés légers, 127 interventions des pompiers et 10 000 foyers privés d'électricité.

Sarthe, France

105 km/h à Luché-Pringé, 98 sur Le Mans, 94 au Luart et 80 à Rouessé-Vassé. Ce sont les rafales les plus fortes enregistrées ce lundi matin par Météo France entre 7h et 9h30 lors du passage de la tempête Ana sur la Sarthe qui était placée en vigilance orange. Des vents accompagnés de pluies. 16,5 millimètres d'eau sont tombés en 24h.

127 interventions des pompiers

Si les dégâts sont relativement limités, de nombreuses branches sont néanmoins tombées sur les routes, les câbles électriques et les voies ferrées provoquant diverses perturbations. Au plus fort de la tempête, 10 000 foyers ont ainsi été privés d'électricités, essentiellement dans le Sud Sarthe.

Le service départemental d'incendie de secours, qui était en alerte, a mobilisé 80 pompiers. Ils sont sortis 127 fois pour des toitures endommagées et 4 accidents à la route sans gravité. Le bilan est de 2 blessés légers. Les pompiers se sont également rendus dans les écoles de Savigné l'Evêque et de Moncé-en-Belin où les enfants ont été temporairement évacués en raison de sous-plafonds endommagés.

Parcs et jardins fermés

Le trafic des trains a lui aussi été perturbé. En gare du Mans, une demi-douzaine de TGV et TER ont affiché ce matin des retards allant de 30 minutes à 1h50. La SNCF prévoyait également des retards cet après midi en gare Montparnasse.

Les parcs et jardins interdits aux public © Radio France - Pierre Antoine Lefort

En Sarthe, la vigilance a été ramenée à 11h d'orange à jaune mais des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h sont encore possibles jusqu'en fin de journée. La préfecture a d'ailleurs décidé de fermer au public tous les parcs et jardins du département. Par ailleurs, Météo France annonce une chute des températures la nuit prochaine et possiblement du verglas sur les axes du département.