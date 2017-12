Vendée, France

La tempête Ana a rapidement quitté la Vendée par le nord-est ce lundi, mais les rafales de vent ont été très violentes. Elles ont soufflé jusqu'à 137 kilomètres/heure à l'île d'Yeu, 120 kilomètres/heure dans les terres et même jusqu'à 125 kilomètres/heure à Luçon. C'est impressionnant mais, à l'arrivée, les dégâts sont moins important que ce qu'on pouvait craindre vu la force du vent.

Jusqu'à 45.000 foyers privés d'électricité

C'est au niveau des coupures de courant que les conséquences ont été les plus graves. Au plus fort, 45.000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité. Ce sont les secteurs de Luçon, du sud de La-Roche-sur-Yon et des Herbiers qui ont été les plus touchés. Au Poirée-sur-Vie, 17% des clients d'Enedis (ex-ERDF) se sont retrouvés dans le noir en milieu de matinée et le supermarché Leclerc a du fermer ses portes. Plusieurs usines d'eau potable ont aussi été touchées mais elles ont rapidement pu être réalimentées en électricité. 200 techniciens sont mobilisés pour réparer au plus vite. Des renforts sont arrivés de Bretagne.

Autre conséquence du vent : des perturbations à la SNCF. À Montaigu, un TER a percuté un arbre, ce qui a perturbé le trafic entre Nantes et La-Roche-sur-Yon. En bout de ligne, là, c'est le sel déposé par le vent sur les caténaires qui a empêché les trains de circuler pendant une partie de la matinée.

Quatre blessés légers

Au niveau des dégâts, rien de très grave. Un morceau du toit de la piscine des Herbiers a été plié par le vent. À Luçon, un câble à haute-tension est tombé rue des Carrières et plusieurs poteaux électriques également. De nombreux arbres ont aussi été déracinés ou brisés par le vent, plusieurs routes ont été coupées.

À 11 heures ce lundi matin, les pompiers de Vendée avaient déjà totalisé 605 interventions. Quatre personnes ont été légèrement blessées.