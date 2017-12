Tempête Ana : le sel empêche les trains de circuler en Vendée et en Loire-Atlantique !

C'est une conséquence inattendue de la tempête Ana : le sel déposé sur les caténaires par le vent empêche les trains de circuler au niveau des Sables-d'Olonne et entre Saint-Nazaire et Le-Croisic.

Le vent a soufflé très fort ce lundi en fin de nuit et en début de matinée en Vendée et en Loire-Atlantique. Des rafales jusqu'à 137 kilomètres/heure ont été enregistrées à l'île d'Yeu, 125 kilomètres/heure dans les terres, à Luçon.

Parmi les conséquences, de nombreuses coupures de courant. 45.000 foyers étaient privés de courant à 10 heures en Vendée, 10.000 en Loire-Atlantique. Des arbres et des branches sont aussi tombés à de très nombreux endroits, notamment sur les voies de chemin de fer.

La matinée a été particulièrement mouvementée en #PaysdelaLoire. Les vents violents sont à l'origine de nombreux arbres et branches sur les voies.

En image : #Saumur et #Luçon. pic.twitter.com/gUPPwLwhmi — TER Pays de la Loire (@TERPays2LaLoire) December 11, 2017

Aucun train entre Clisson et Les-Sables-d'Olonne

À midi, aucun train ne pouvait circuler après Clisson sur la ligne Nantes/La-Roche/Les-Sables à cause de deux problèmes distincts. À Montaigu, un arbre est tombé sur un TER au moment de son passage. Et, beaucoup plus inattendu, au niveau des Sables-d'Olonne, c'est le sel qui empêche les trains de rouler ! "Il y en a toujours un peu qui se dépose sur les caténaires qui alimentent les rames en électricité mais là, il y en a trop", explique la SNCF. "Résultat, le contact ne se fait plus et sans électricité, les trains ne peuvent pas avancer". Le problème est le même qu'avec le givre, il y a quelques jours entre Nantes et Châteaubriant.

🚦A #Montaigu, le dépannage de la rame est toujours en cours. Des branches auraient endommagées le train.

Le trafic reste interrompu entre #LesSables et #LaRoche. Le sel déposé sur les caténaires provoque une interruption de courant. — TER Pays de la Loire (@TERPays2LaLoire) December 11, 2017

Même raison et même conséquences entre Saint-Nazaire et Le-Croisic. Dans les deux cas, des équipes doivent aller rincer les caténaires à l'eau douce pour que le trafic puisse reprendre. Les trains ont petit à petit recommencé à rouler à la mi-journée en Vendée. Pas avant 15 heures entre Le-Croisic et Saint-Nazaire d'après la SNCF.

Un train en panne à Savenay

Autre problème sur la ligne entre Nantes et Saint-Nazaire : un train qui est tombé en panne à Savenay ce lundi matin. Il a du être "remorqué" jusqu'à la gare et le trafic a repris progressivement en fin de matinée, mais donc seulement entre Nantes et Saint-Nazaire.