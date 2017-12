Tempête Ana : le littoral landais placé en vigilance orange

La tempête Ana devrait frapper la côte atlantique dans la nuit du 10 au 11 décembre. Météo France a placé 22 départements en vigilance orange, y compris le littoral landais.

Météo France place 22 départements en alerte orange, y compris le littoral des Landes où la tempête Ana est attendue dans la nuit de dimanche à lundi.

Dans notre département, il s'agit d'une vigilance orange pour un risque de vague-submersion. De fortes pluies et rafales de vent sont attendues. Ça risque de souffler jusqu'à 130 km/h sur la côte atlantique et entre 100 km/h et 110 km/ h dans les terres.

L'alerte est valable jusqu'à 16 heures ce lundi, avec une accalmie annoncée dès la fin de matinée.