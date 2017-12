Tempête Ana : pas de record de vent mais des coupures d'électricité en Drôme-Ardèche

Le vent faiblit en cette fin de matinée de lundi sur la Drôme et l'Ardèche. Les rafales ont atteint 90 km/h sur le nord de la Drôme et de l'Ardèche, loin des records. Il y a eu cependant de nombreuses coupures de courant à cause de branches tombées sur les lignes électriques.

Jusqu'à 1400 foyers ont été privés d'électricité ce lundi en milieu de matinée en Drôme-Ardèche. L'essentiel des coupures se situait sur la région de Dieulefit et Bourdeaux. Touchés également les secteurs de La Chapelle-en-Vercors et côté Ardèche à Valvignières. A 11 heures, il ne restait plus que 400 personnes concernées. Enedis espère avoir rétabli le courant partout à la mi-journée. Il faut dire que des agents étaient prépositionnés pour faire face à la tempête annoncée.

Pas de record de vent

La tempête n'a touché nos deux départements qu'à la marge. Le maximum relevé dans la Drôme : 110 km/h à Lus-la-Croix-Haute dans le Haut-Diois. En Ardèche, les rafales ont atteint 95 km/h à La-Croix-de-Millet, un site traditionnellement très venté. On est donc loin des records. Météo France a relevé également 90 km/h à Saint-Agrève, 80 km/h à Albon et Chabeuil, 70 km/h sur Montélimar.

Le vent de sud va tourner à l'ouest en continuant à faiblir au fil de la journée. La Drôme reste en vigilance orange au vent, l'Ardèche en vigilance jaune.