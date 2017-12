Tempête Ana : pas de record de vent mais des coupures d'électricité en Drôme-Ardèche

Le vent n'a pas battu de record en Drôme-Ardèche mais les branches tombées sur les lignes électriques ce lundi ont privé jusqu'à 1400 foyers d'électricité sur nos deux départements.

Jusqu'à 1400 foyers ont été privés d'électricité ce lundi en milieu de matinée en Drôme-Ardèche. L'essentiel des coupures se situait sur la région de Dieulefit et Bourdeaux. Touchés également les secteurs de La Chapelle-en-Vercors (depuis dimanche) et côté Ardèche à Valvignières. A 11 heures, il ne restait plus que 400 personnes concernées. Enedis espère avoir rétabli le courant partout à la mi-journée. Il faut dire que des agents étaient prépositionnés pour faire face à la tempête annoncée.

Pas de record de vent

La tempête n'a touché nos deux départements qu'à la marge. Le maximum relevé dans la Drôme : 110 km/h à Lus-la-Croix-Haute dans le Haut-Diois. En Ardèche, les rafales ont atteint 95 km/h à La-Croix-de-Millet, un site traditionnellement très venté. On est donc loin des records. Météo France a relevé également 90 km/h à Saint-Agrève, 80 km/h à Albon et Chabeuil, 70 km/h sur Montélimar.

Le vent de sud tourne à l'ouest et continue de faiblier au fil de la journée. La vigilance orange a été levée dans la Drôme à midi.