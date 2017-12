Tempête Ana : quelles conséquences dans nos deux Charentes ?

La tempête Ana touche bien nos deux Charentes depuis cette nuit. Pour l'instant, les voitures peuvent toujours circuler sur les ponts de Ré, d'Oléron et du Martrou. Par contre, sur l'île d'Aix, pas de liaison avant 9h30. A la Rochelle, les bus restent au dépôt jusqu'à nouvel ordre.

Les vents annoncés par Météo France sont bien au rendez-vous dans nos deux Charentes.

161 km/h ce matin à St Clément des Baleines... mais attention, le capteur est en hauteur, à 20 mètres, ça veut dire que c'est plutôt la vitesse des vents en mer qui a été relevée.

En revanche, 130 km à Chassiron, au bout de l'île d'Oléron, "c'est impressionnant" reconnait ce matin un prévisionniste de Météo France La Rochelle. 121 km/h à La Rochelle justement, 111 à Royan, ou encore 110 à Saint Agnan près de Rochefort.

Les ponts sont ouverts aux voitures

Sur les ponts d'Oléron et du Martrou, les camions de plus de 3 tonnes 5, les voitures avec remorque et les deux roues sont interdits de circulation. Sur le pont de Ré, seuls les deux roues et les piétons évidemment sont interdits.

Sur ces trois ponts les voitures peuvent donc circuler normalement.

Sur l'île d'Aix, le Pierre Loti qui fait la liaison avec Fouras n'a pas quitté l'île ce matin. Prochain départ de l'île prévu à 9h30, si le temps le permet.

A La Rochelle, les bus restent au dépôt ce matin. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Les bus des Mouettes, en revanche, circulent.

Attention, il y a des branchages, des poubelles sur les routes. Des panneaux de signalisation sont aussi tombés et même un échafaudage dans le quartier de Mireuil de La Rochelle selon une des auditrices de France Bleu la Rochelle.

Les pompiers de Charente-Maritime sont intervenus depuis cette nuit une vingtaine de fois.

Ca devrait se calmer vers 11h selon Météo France.

Nos deux Charentes sont encore en vigilance orange.