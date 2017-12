Le temps devrait redevenir calme ce mardi. De nombreux départements pansent les plaies de la tempête Ana. Au plus fort hier, 36 départements, dont les Pyrénées-Atlantiques, étaient en vigilance orange aux vents violents et à la submersion. Le gros de la tempête est passé au nord du pays basque.

Anglet, France

Les petits arbres au bord de la plage des sables d'or courbent l'échine. Ils paraissent bien frêles face à la violence du vent. Des bourrasques à près de 100km/h. Abrité sous un auvent, face à la mer, Paul et Xavier admirent le paysage : "c'est joli, le paysage est tout décharné, c'est un peu la force de la nature qu'on voit là" observe le jeune homme. Courageux, mais pas téméraire. Il ne reste pas longtemps : "on va aller boire un café au chaud je pense". rigolent les deux amis.

Près de 60mm de précipitation en 48 heures

Ils ne sont pas nombreux sur la plage. Le grésil fouette le visage. En 48h, il est tombé près de soixante millimètres de précipitation (le record a été établi près des montagnes, à Urdos, où Mété France a comptabilisé 120mm de pluie). Maude n'a même pas de capuche. Elle fait le plein d'embruns : "je sors du boulot, je suis resté enfermé toute la journée, alors même si c'est un peu la tempête, j'ai eu envie de sortir", raconte-t-elle, et puis ça fait 20 ans que j'habite ici, j'ai l'habitude !".

La préfecture conseille de ne pas s'approcher des ouvrages exposés aux vagues © Radio France - Théo Hetsch

Lui aussi a l'habitude : Jean marche le long de la jetée. Dès qu'il voit une tempête pointer le bout de son nez, alors que la plupart resteraient au chaud, lui sort son ciré : "je suis tout seul, je suis bien tranquille", apprécie le sexagénaire, "on voit la houle et les vagues qui déferlent, c'est génial". Alors il était presque déçu. La préfecture avait prévu des vagues jusqu'à six mètres. Finalement, ce n'était que trois ou quatre.

La 22ème édition du marché franco-allemand prend l'eau

Lâcher de lanternes, père Noël dans les rues, descente de la cathédrale en rappel : les animations victimes du mauvais temps s'accumulent. Ce lundi, c'est le marché de Noël d'Anglet qui a dû être fermé en raison de la tempête Anna. Le vent rendait l'événement risqué.

Les stands sont désertés, les bâches fermées solidement. Le marché doit rouvrir ce mardi à 10h30 © Radio France - Théo Hetsch

A l'entrée du marché, plusieurs sapins sont renversés, les pots couchés par le vent. Les bâches blanches sont gonflés comme des voiles, sur le point de craquer. La 22ème édition du marché franco-allemand prend l'eau. Patrick, agent de sécurité rabat sa capuche. Il fait le tour de la place pour sécuriser l'endroit : "il y a un risque que des objets ou des bâches s'envolent" explique l'homme, "je suis venu pour éviter qu'il y ait des accidents avec les gens ou bien des vols". Les stands sont désertés, les bâches fermées solidement. Derrière, les objets et gourmandises de Noël font grise mine.

il y a un risque que des objets ou des bâches s'envolent" - Patrick, agent de sécurité

La quarantaine d'exposants ont patienté toute la matinée, espérant que ça allait se calmer. Ils ont dû se résoudre à rentrer chez eux. Stéphane Boulin tient un stand de miel. Il est revenu ficeler et ranger ses pots pour éviter la casse. "Pas de dégâts apparemment", se rassure-t-il en observant son stand, "avec des coups comme ça, il faut être prévoyant et professionnel". "Et puis il faut être un peu philosophe aussi", sourit le commerçant, "pour nous ça fait une perte de chiffre d'affaires. Mais bon, on n'a pas trop le choix, il faut attendre". Attendre des jours meilleurs. Le marché doit rouvrir ce mardi... si le temps se calme.