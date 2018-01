Aéroports paralysés à New York, inondations glacées à Boston, des dizaines de foyers sans électricité : une tempête de neige a balayé jeudi la côte est des Etats-Unis. Un Français coincé à l'aéroport de Washington raconte sa situation à France Bleu, et dénonce l'attitude de sa compagnie.

C'est la première grosse tempête de la saison aux États-Unis, elle s'est abattue sur la côte est du pays jeudi et a entraîné des perturbations. Outre les coupures d'électricité et les inondations glacées, les aéroports New-Yorkais ont été bloqués. Un Français raconte les longues heures à attendre son vol pour New York à Washington où il a été dérouté, avec des passagers selon lui "livrés à eux-mêmes".

"C'est grave, la compagnie ne fait rien"

Nelson ne voyagera plus avec XL Airways... Son avion a quitté Paris alors que l'aéroport JFK était selon lui déjà bloqué, et le vol a été redirigé sur Washington. Au moment où France Bleu recueille son témoignage voilà huit heures qu'il attend dans le hall, sans information et dans des conditions hallucinantes, qu'il raconte :

Selon Nelson et d'autres Français sur ce vol, ce sont 300 passagers qui sont "livrés à eux-mêmes" à l'aéroport de Washington.

300 passagers bloqués depuis 10 heures a Washington: merci XL airways pic.twitter.com/1sOXWMO0ci — Mellamoalej (@Mellamoalej) January 5, 2018

JFK devrait rouvrir vendredi matin mais les autorités du Massachusetts ont averti que les perturbations risquaient de se poursuivre à Boston. Le site Flightaware a recensé l'annulation de quelque 4.200 vols et plus de 2.200 vols retardés.

Les premiers flocons en 30 ans en Floride

La neige s'est arrêtée à New York, mais les gouverneurs des Etats de New York et du Massachusetts ont mis en garde contre le verglas avec la chute attendue des températures, qui devaient avoisiner les -13° Celsius dans la nuit et rester glaciales tout le week-end. A New York, Boston, Philadelphie et Washington, les écoles ont fermé par précaution.

La tempête a été accompagnée de vagues géantes dans la région de Boston qui ont provoqué des "inondations historiques", selon le gouverneur Charlie Baker.

Boston inondée © AFP - MICHAEL CHACE / CROWDSPARK

Certaines régions du sud-est habituellement épargnées par la neige ont également été frappées par cet épisode hivernal. Ainsi, les plages de Floride ont reçu cette semaine leurs premiers flocons en plus de 30 ans. Trois personnes sont mortes jeudi dans un accident dû au verglas en Caroline du Sud.