Landes, France

Rien d'inhabituel à cette période de l'année, cette tempête Bruno est un gros coup de vent comme il en arrive plusieurs par hiver. Météo France a relevé ce mercredi matin des rafales à 124km/h à Messanges, 115km/h à Capbreton et 110km/h à Sabres.

Selon Enédis, 600 clients sont privés d'électricité dans le département, sur les secteurs de Lue, Souprosse, Labouheyre et Saint-Cricq-Chalosse. Sans compter quelques pannes individuelles. La réalimentation est prévue vers midi s'il n'y a pas d'évolution de la météo, sinon il faudra plutôt tabler sur la fin de journée. Une soixantaine d'agents sont sur le terrain, et des renforts, des agents en congés, sont également mobilisés et prêts à intervenir.

Les pompiers des Landes sont intervenus six fois dans la nuit, pour des chutes d'arbres, des poteaux électriques et téléphoniques tombés sur la route à Roquefort, Magescq, Pontonx, Mimizan, Saint-Yaguen, Bias et Ondres. Une douzaine d'interventions ont aussi été confiées au service routes du Conseil Départemental.

Plusieurs communes du littoral avaient pris les devants dès mardi après-midi en interdisent l'accès aux digues, plages et autres quais, c'est le cas notamment à Capbreton, Mimizan, Hossegor et Seignosse.