Dans la nuit de mardi à mercredi, l'instabilité va se renforcer et les averses ou giboulées deviendront plus fréquentes et orageuses . Elles seront accompagnées de grésil, pouvant former une petite couche temporaire au sol, perturbant les conditions de circulation routière.

Les rafales de vent s’accéléreront fortement au passage des grains et atteindront 80 à 100 km/h dans les régions intérieures, ponctuellement 110 km/h en Basse-Normandie qui sera la région la plus fortement impactée par ces grains. Sur le littoral, les rafales varieront entre 90 et 110 km/h mais pourront atteindre ponctuellement 120 km/h sur le littoral normand. L'instabilité s'atténue fortement dès la matinée de mercredi.