Ce 1e janvier, les vents les plus violents ont soufflé dans le moitié nord du département, mais sans faire de gros dégâts. Jusqu'à 400 foyers ont été privés d'électricité quelques heures dans l'après-midi.

Sarthe, France

Elle était attendue sur toute la moitié ouest du pays, avec des vents prévus jusqu'à 140 km/h par endroits... La tempête Carmen s'est bel et bien abattue sur le pays ce lundi. Elle a soufflé très fort sur le littoral, mais chez nous, en Sarthe, rien de bien méchant. Et très peu de dégâts. Même si le vent a quand soufflé par endroits à plus de 100 km/h.

C'est dans le nord-ouest du département que les bourrasques les plus violentes ont été enregistrées : 106 km/h à Rouessé-Vassé, près de Sillé-le-Guillaume. Ailleurs, Météo France a relevé 96 km/h à Luché-Pringé, près de La Flèche. Et 76 km/h au Mans. Des valeurs relevées au plus fort du passage de la tempête en Sarthe, en début d'après-midi.

Jusqu'à 400 foyers privés de courant

À ce moment-là, un peu après 14 h, Enedis a dénombré jusqu'à 400 coupures de courant dans le département, principalement autour de Sillé-le-Guillaume, ainsi qu'à Fresnay-sur-Sarthe et à quelques dizaines à Connerré. À titre de comparaison, 10 000 foyers sarthois avaient été privés de courant lors du passage d'Ana en décembre. Enedis avait tout de même doublé le nombre de ses agents d'astreinte sur le terrain. Les réparations ont donc été assez rapides et tout est rentré dans l'ordre en fin d'après-midi.