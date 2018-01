Vendée, France

C'est sans doute à Saint-Paul-Mont-Pénit près de Challans, en vendée, que la tempête Carmen a fait le plus de dégâts. Dans ce village de 800 habitants, elle s'est transformée en tornade et elle a fait des dégâts tout le long d'une bande de 30 mètres de large sur 100 de long dans un lotissement. En tout, une quinzaine de maison ont été touchées dont cinq qui sont inhabitables.

Les familles ont été réveillées par le bruit des toitures et des portes arrachées

La commune s'était préparée au passage de la tempête mais pas à un tel phénomène explique le maire, Philippe Crochet : "dans la majorité des maisons touchées se trouvaient des familles qui dormaient encore après avoir fêté le réveillon. Et donc elles ont été réveillées par l'envol de leur toiture, par les portes arrachées... des bruits qui sont inhabituels et qui provoquent un stress important".

5 maisons toujours inhabitables

Mais ce qu'il retient, quelques heures après le passage de cette tornade, c'est l'élan de solidarité qui s'est mis en place dans sa commune. "Les habitants d'une dizaine de maisons touchées ont déjà pu retourner chez eux. Les travaux de remise en place des tuiles, le bâchage, la remise sur pied des appentis ont été faits par des bénévoles, des voisins, les élus et les employés communaux qui étaient disponibles et qui sont venus secourir ces gens là." Pour les cinq maisons les plus touchées, là, la mairie a du trouver des solutions de relogement le temps des travaux, "de lourds travaux", précise le maire. Ça concerne une vingtaine de personnes sur la soixantaine touchée par la tornade.