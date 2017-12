La tempête Carmen va toucher les côtes de la Manche et de l'Atlantique à partir de ce dimanche soir. Des fortes rafales de vent sont aussi attendues sur la Dordogne dès la fin de matinée. La prudence est de mise.

L'année 2018 va démarrer dans un climat agité. La tempête Carmen annoncée depuis quelques jours va toucher la côte ouest du pays dès la fin de soirée de ce dimanche 31 décembre et Météo France vient de placer 26 départements en vigilance orange pour vents violents et vagues-submersion à partir de 6h du matin ce lundi 1er janvier. La Dordogne en fait partie.

Les premières rafales sont attendues en fin de matinée ce lundi dans le département. Un vent de sud-ouest va souffler à plus de 95 km/h sur une grande partie nord du Périgord. Le sud sera plus épargnée avec des pointes à 65 km/h seulement. En début d'après-midi le phénomène pourrait s'amplifier et gagner tout le département. De fortes pluies sont attendues pendant cet épisode venteux. Le calme devrait revenir en début de soirée sur la Dordogne.

Les prévisions de Metéo France pour l'après-midi du 1er janvier. - Meteo France

Il est fortement conseillé de limiter vos déplacements, de prendre garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers. Rangez les objets exposés au vent. Pendant l'épisode venteux, n'intervenez pas sur les toitures. Ne touchez pas aux lignes électriques qui pourraient se retrouver au sol.